Populær hotelkæde hives i retten for seksuelt overgreb: Gæst fik serveret vand med sæd

Her fremgår det videre, at hun ikke drak vandet før midt om natten, og da hun endelig drak vandet,"vidste hun med det samme, at der var noget galt med den væske, hun lige havde slugt", skriverPolitiet tog en af flaskerne med til en håndfuld tests, som"bekræftede, at vandet indeholdt sæd".

Desuden vil Ritz-Carlton"ikke afsløre identiteten på de hotelansatte, der var på vagt den dag, så deres baggrund og kriminelle historie kan undersøges". Terrence Jones, advokat for Jane og John Doe hos Cameron Jones advokatfirma, sagde til New York Post, at hotelkoncernen"har været mere tilbageholdende end samarbejdsvillig".

Parret har siden afsløret, at de blot har fået tilbudt nogle point, der kan bruges til"endnu et angstfremkaldende ophold på et Ritz-Carlton hotel".Hun droppede falske øjenvipper og tabte sig 18 kg: Nu siger folk, at hun ser 15 år yngre ud

