Populær DR-værts nye job får betydning for familien: 'Har vi ikke prøvet før'

Blandt andet kan han glæde sig over, at han fremover kommer til at have fri i weekenden. Sådan har det ikke været tidligere, hvor det ikke har været alle weekender, hvor han har haft fri. Som følge af dette, får han også mere tid til sin familie. Det var noget, der før i tiden kunne være svært at finde plads til, da han også havde vagter i weekenden.

Naturligvis er det bestemt ikke noget, som han ser som noget negativt. Til Billed-Bladet fortæller han, at det blandt andet har fået familien til at afsætte mindst én weekend om måneden til familien. Her er det meningen, at de skal på udflugt sammen.

"Og det nye for mig er også, at jeg vil have nogle flere dage i min kalender, hvor jeg ikke skal noget. Jeg har altid haft arbejdsdage og bookede fridage. Vi har aftalt at afsætte mindst én familieweekend om måneden, hvor vi kan lave udflugter sammen. Det har vi ikke prøvet før," siger han til

Efter mere end 2.000 nyhedsudsendelser på TV Avisen og TV 2, kalder han det desuden 'kærkomment', at han ikke længere har vagtplaner med weekender inkluderet.

