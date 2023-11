Politiforsker: - Det er chokerende

Du må mene, hvad du vil, men vi accepterer ikke henvendelser, der er chikanerende, hadefulde eller krænkende overfor vores medarbejdere. Sådanne henvendelser vil blive blokeret og registreret af Ekstra Bladet og evt. politianmeldt.han var 'bekymret' for den seneste tids mange kedelige sager om dansk politi, der har fundet vej til avisernes forsider.- Der er grund til bekymring. Det er i hvert fald rettidig omhu fra ministeren, siger han til Ekstra Bladet.

Udtalelsen fra Peter Hummelgaard kommer i kølvandet på sigtelsen af seks betjente, der ifølge Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP) skal have begået tyveri af særlig grov beskaffenhed i forbindelse med tjenesten og besiddet samt videreoverdraget euforiserende stoffer.Adam Diderichsen finder den seneste sag 'meget alvorlig', men han noterer sig, at den kommer, kort tid efter en lang stime af dårlige sager fra politiet.

- Der er i hvert fald grund til bekymring, for det ligner jo et ubehageligt mønster, siger han og understreger, at det er svært at sige noget med sikkerhed. Sagen om de seks betjente er dog også dråben, der får politiforskeren til efterspørge handling på området.

- Det er virkelig på tide, at der bliver gjort noget – og det må man give justitsministeren; det ligner det, at han gør. Det må bare ikke blive en syltekrukke, for der er behov for noget handling, siger han., hæfter Adam Diderichsen ved det bemærkelsesværdige i, at der er tale om hele seks betjente, der ifølge DUP har handlet i ledtog med hinanden.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

BTDK: Så meget har kriminelle stjålet gennem investeringssvindel i første halvårHvis det lyder for godt til at være sandt, så er det det som regel også.

Kilde: btdk | Læs mere ⮕

DRNYHEDER: Kritiseret specialpatrulje i Vejle er nedlagt: Politiforsker undrer sig over, at der sker så sentSydøstjyllands Politi erkender, at der nu er anledning til at kigge betjentenes arbejde efter i sømmene.

Kilde: DRNyheder | Læs mere ⮕

TV2NORD: 00'ernes største stjerner og Jacob Risgaard som DJ: - Det bliver det største nogensindeKlik og læs mere

Kilde: TV2Nord | Læs mere ⮕

TV2NORD: Formodet gerningsmands cykel er ikke enestående alligevel: - Det gør det sværere at finde hamKlik og læs mere

Kilde: TV2Nord | Læs mere ⮕

TV2NORD: Formodet voldtægtsmands cykel er ikke enestående alligevel: - Det gør det sværere at finde hamKlik og læs mere

Kilde: TV2Nord | Læs mere ⮕

BTDK: Dét vil Holger Rune ikke gå i detaljer med: 'Vi vil holde det hemmeligt'Dét vil Holger Rune ikke gå i detaljer med: 'Vi vil holde det hemmeligt'

Kilde: btdk | Læs mere ⮕