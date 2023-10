Politiformand roser strammere koranlov – men tvivlstilfælde lurer

Regeringens ændringer i det lovforslag, der blandt andet skal forbyde afbrænding af koraner, gør alt andet lige en kommende lov nemmere at håndtere for politiet.Regeringen ville i første omgang forbyde utilbørlig behandling af både skrifter og andre genstande med betydning for trossamfund.Lovforslaget skal desuden nu kun omfatte anerkendte trossamfund, og det er de punkter, Heino Kegel hæfter sig ved.

Men der vil stadig være tvivlstilfælde, siger Heino Kegel. Han har før sagt om lovforslaget, at det var"elastik i metermål". Nu er elastikken lidt mindre. - Men nogle vil udfordre den her lovgivning. Vi vil komme til at stå i situationer, hvor vi er i tvivl.

- Så handler vi selvfølgelig, og så vil det vise sig efterfølgende, om det er inden for skiven, siger han.- Politiet er en politisk styret organisation. Vi forholder os ikke til, hvilken slags lovgivning myndighederne og regeringen kommer med, siger han: headtopics.com

- Men jeg har selvfølgelig ret til at kommentere på, når man laver en lovgivning, der er svær at føre ud i livet. Det er mine medlemmer, der skal gøre det i sidste ende.Han nævner ordet"utilbørlig", som for nogle kan betyde ét, mens det for andre kan betyde noget andet. Det kan skabe tvivl.- Man kan altid diskutere ordet. Det er svært at finde noget andet.

Justitsminister Peter Hummelgaard (S) har tidligere afvist Politiforbundets kritik og fastholdt, at der med det tidligere forslag var tale om en nålestiksoperation. Nu ændres lovforslaget altså på flere af de punkter, Politiforbundet har nævnt. Og dermed ser Heino Kegel også en minister, der lytter. headtopics.com

Læs mere:

tv2politik »

Regeringen ændrer koranlov til kun at gælde religiøse skrifterRegeringen ændrer sit omdiskuterede forbud mod utilbørlig behandling af religiøse genstande til kun at omfatte ”skrifter med væsentlig religiøs betydning.” Det skriver Justitsministeriet i en pressemeddelelse. ”Vi har valgt at justere lovforslaget, og det har vi bl.a. Læs mere ⮕

Ten Hag roser Eriksen efter sejr: Han kan gøre forskellenErik ten Hag brugte store ord om Christian Eriksen, der blev vital i Manchester Uniteds sejr over FCK. Læs mere ⮕

Sår tvivl om aftale om millioner til motorvej over Egholm: Intet er skrevet nedBorgmester påpeger, at der kun er tale om en tilkendegivelse og ikke en aftale om Aalborgs bidrag til projektet Læs mere ⮕

Nøglepersoner er ikke i tvivl: Aalborgs 600 millioner skulle gå til statsligt anlægKlik og læs mere Læs mere ⮕

Nøglepersoner er ikke i tvivl: Aalborgs 600 mio. skulle gå til statsligt anlægKlik og læs mere Læs mere ⮕

Politiformand roser strammere koranlov – men tvivlstilfælde lurerKoranlov vil kun gælde skrifter med religiøs betydning, og det er en forbedring, siger Politiforbundet. Læs mere ⮕