Politiformand om ændring af koranlov: Vi kan stadigvæk ikke undgå situationer, hvor vi vil blive kritiseret

Stort politiopbud foran Tyrkiets ambassade i København, hvor Rasmus Paludan fredag den 27. januar 2023 havde annonceret en koranafbrænding. (Foto: © Ólafur Steinar Rye Gestsson, Ritzau Scanpix)Sådan beskrev Politforbundets formand Heino Kegel regeringens lovforslag om at forbyde afbrænding af eksempelvis koranen, da det blev præsenteret tilbage i august.

Og med det nye lovforslag er elastiken blevet "strammet noget op" til stor glæde for Politiforbundet, der er politiets fagforening.- Der er blevet lyttet til vores bekymringer, når vi nu har været ude og sige, at lovforslaget ville være svært for vores medlemmer at føre ud i praksis. Det er jeg rigtig glad for, lyder det fra Politiforbundets formand Heino Kegel i P1 Morgen.

- Den risiko, som mine medlemmer skulle stå med i følge det tidligere lovforslag, er nu blevet væsentligt minimeret. Så det er positivt, siger han.Da regeringen fremlagde det oprindelige lovforslag, lød det fra justitsminister Peter Hummelgaard (S), at politiet er "trænet til at vurdere i situationen, hvordan det skal forstås i forhold til straffelovens bestemmelser". headtopics.com

- Det er elastik i metermål. Det er for uklart, når vores medlemmer skal håndhæve det her forbud. Vi har brug for nogle klare retningslinjer og ikke det, der bliver lagt op til, sagde Heino Kegel. Lovforslaget afgrænses til trossamfund, som er registreret som anerkendt efter trossamfundsloven, og folkekirken. Der var tidligere lagt op til, at lovforslaget skulle omfatte trossamfund, uanset om trossamfundet var registreret som anerkendt eller ej.

Det fastsættes, at det ikke vil være strafbart at billige utilbørlig behandling af skrifter med væsentlig religiøs betydning for et anerkendt trossamfund.I det nye forslag indskrænkes dette til i stedet at gælde "utilbørlig behandling af skrifter med væsentlig religiøs betydning". headtopics.com

Læs mere:

DRNyheder »

Politiformand roser strammere koranlov – men tvivlstilfælde lurerKoranlov vil kun gælde skrifter med religiøs betydning, og det er en forbedring, siger Politiforbundet. Læs mere ⮕

Sådan beskytter du boligen mod det vilde vejrDet skal du som husejer holde øje med og udbedre, hvis du vil undgå at blive offer for det stadigt mere ekstreme vejr Læs mere ⮕

Dobbeltliv: Pusher som 16-årigRetssamfundets hårde kurs mod hash-handel på Christiania ramte for nylig en ellers velfungerende teenager, og nu kæmper hans forældre med at undgå, at d Læs mere ⮕

Russisk hackergruppe har udført angreb på flere kritiske systemer i FrankrigHackergruppen APT28 er gået fra at bruge bagdøre til at kompromittere perifere enheder på kritiske netværk for at undgå at blive opdaget, fremgår det af en rapport fra franske myndigheder. Læs mere ⮕

Ørsted kæmper med at blive klar til CO2-fangst: Avedøreværket ramt af talrige, gentagne fejlHalmkedlen skal fange CO2 fra 2026. Ørsted kobler den fra resten af Avedøreværkets fejlramte blok 2 for at undgå fremtidige problemer. Læs mere ⮕

Justeringer i forslag om koranlov er en 'god, pragmatisk løsning', siger kulturorganisation | NyhederDele af kulturlivet har været kritiske over for regeringens oprindelige forslag om en såkaldt koranlov. Læs mere ⮕