Politiet til stede på Christiania: Anmeldelse om knivstik

»Grunden til at jeg siger sådan er, at det endnu ikke er lykkedes os at få fat i den forurettede. Det søger vi selvfølgelig,« forklarer vagtchef ved Københavns Politi, Jonathan Wald.De kan kontakte politiet på telefon 114 eller tage kontakt til politiets folk på stedet.Vil du have endnu flere kriminalhistorier? Så skal du lytte til B.T.

