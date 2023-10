Politiet offentliggør opsigtsvækkende billeder af formodet voldtægtsmand: Han snakker tysk og fransk

Fredag middag har Nordjyllands Politi offentliggjort nye overvågningsbilleder af deres mistænkte.voldtægt og voldtægtsforsøgDerfor har politiet fredag middag offentliggjort endnu flere overvågningsbilleder af den mistænkte mand, mens de er kommet frem med nye oplysninger.

De nye billeder af den mistænkte er fra lørdag den 21. oktober, altså dagen efter voldtægten og voldtægtsforsøget i Østerådalen. Her er den mistænkte blevet set cykle rundt iført en t-shirt i området omkring Grønlandskvarteret og herefter på Brøndlundsvej, Fridtjof Nansens Vej, Hellevangen, Solvangen og Byplanvejen.

- Vidner har desuden til os oplyst, at den mistænkte mand i sagen ikke talte dansk, og at han umiddelbart heller ikke talte engelsk, siger Carsten Straszek, der tilføjer, at det ud fra vidnernes forklaringer er politiets opfattelse, at manden har haft svært ved at finde vej, idet han flere gange er blevet set i området. headtopics.com

Men selvom manden har talt med enkelte tyske og franske gloser, er det ikke politiets indtryk, at han har et af de her to sprog som modersmål.af manden. Og fredag middag er der så kommet nye. Politiet sidder klar til at tage imod bekymrede borgere på Grøndlands Torv.Også billeder af mandens sandaler og trøje, som han efterlod på gerningsstedet, bliver der nu offentliggjort billeder af.

- Vi vil også gerne kontaktes, hvis der er nogle borgere, som har set manden cykle med den store fladskærm bagpå. headtopics.com

