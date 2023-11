Politiet med nyt i voldtægtssag: Har du set denne cykel?

Nordjyllands Politi deler nu yderligere video af den cykel, som den formodede gerningsmand i sagen om voldtægt og voldtægtsforsøg har cyklet rundt på efter overfaldene

Du må mene, hvad du vil, men vi accepterer ikke henvendelser, der er chikanerende, hadefulde eller krænkende overfor vores medarbejdere. Sådanne henvendelser vil blive blokeret og registreret af Ekstra Bladet og evt. politianmeldt.Nordjyllands Politi efterforsker fortsat intensivt sagen om to overfald begået i Østerådalen, hvor en kvinde blev udsat for voldtægt, og en anden kvinde blev udsat for voldtægtsforsøg. headtopics.com

Han opfordrer på det kraftigste til, at man straks ringer til Nordjyllands Politi på 114, hvis man har set den.Det er ikke politiets opfattelse, at det er den formodede gerningsmand til overfaldene, som i første omgang stjal cyklen. Det skyldes, at den er set efterladt i perioden 14. til 20. eller 21. oktober.

- Derfor er det vores opfattelse, at den mistænkte mand således først er kommet i besiddelse af damecyklen enten den 20. eller 21. oktober, lyder det fra Carsten Straszek. Den mistænkte er set på cyklen flere steder lørdag 21. oktober. Blandt andet er han set i området omkring Grønlandskvarteret og Frederikstorv i Aalborg.Nordjyllands Politi oplyser, at de fortsat efterforsker sagen intenst, og at de har fulgt en lang række spor - dog uden at finde frem til den mistænkte. headtopics.com

