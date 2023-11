Politiet leder stadig efter gerningsmænd til to knivstikkerier

Vagtchef ved Københavns Politi, Jonathan Wald, fortæller, at politiet ikke på nuværende tidspunkt arbejder ud fra, at gerningsmanden er den samme i de to sager.Både politi og ambulancer var til stede natten til søndag på Amager.Lørdag aften blev en 15-årig dreng stukket ned i det indre København. Politiet oplyste, at offeret var svært tilskadekommet.

Og natten til søndag rykkede politiet massivt ud til Lergravsparken på Amager i forbindelse med endnu et knivstik, hvor offeret denne gang var en 18-årig mand.Ingen af sagerne efterforskes som bandekriminalitet, fortæller vagtchef Jonathan Wald.

