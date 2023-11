Politiet har styrket mistanke om mulig voldtægtsmand

Nordjyllands Politi leder fortsat med lys og lygte efter manden, som de lørdag frigav nye billeder af, og som er mistænkt for at stå bagNordjyllands Politi oplyser søndag til TV2 Nord, at den mistænkte ikke er set siden lørdag den 21. oktober. Ifølge efterforskningsleder Carsten Strazek tyder mere og mere derfor på, at personen ikke befinder sig i Nordjylland.

- Der er stor sandsynlighed for, at han ikke er hjemmehørende i Danmark og ikke har en omgangskreds her. I hvert fald ikke i Nordjylland. Hvis han havde det, er jeg overbevist om, at han var blevet genkendt på de billeder, vi har delt af ham, siger Carsten Strazek og tilføjer:Tekniske undersøgelser kan være nøglen

Det er strømmet ind med henvendelser til politiet i løbet af weekenden, og lige nu har de modtaget over 200 af slagsen. Ingen af dem har dog ført til, at politiet har kunnet identificere den mistænkte voldtægtsmand. headtopics.com

- Det er især hans færden, der er blevet gjort observationer omkring, og det giver os et godt billede af, hvor han har været og på hvilke tidspunkter, lyder det fra efterforskningslederen. Mandens færden styrker også politiet i deres formodning om, at han ikke er kendt i Aalborg, og normalvis ikke holder til i Nordjylland. Det gør dog ingenlunde politiets arbejde nemmere.

- Hvis vi har ret i vores formodning om, at han nok ikke har en fast tilknytning her, så er det meget sværere at få ham identificeret, siger Carsten Strazek. Af den grund håber efterforskningslederen, at de tekniske på gerningsstedet kan føre til, at politiet kan finde den mistænkte i sagen. headtopics.com

- Vi arbejder stadigvæk på højtryk for at finde ham, og jeg håber, at vi kan finde ham så hurtigt som så muligt. Det gør vi hvert fald alt, hvad vi kan for.

Politiet frigiver nye billeder af mulig gerningsmand: Han er nu set i det centrale AalborgHan cykler blandt andet i området omkring Frederikstorv og gennem Ø-gadekvarteret Læs mere ⮕

