Politiet efterlyser 14-årig pige

Københavns Politi beder sent søndag eftermiddag om hjælp til at finde 14-årige Claudia Thomsen, der har været væk siden fredag morgen.- Det er ikke vores hypotese, at Claudia er blevet udsat for en forbrydelse, eller noget der minder om det, siger vagtchef Jonathan Wald.

- Hun er qua sin alder savnet, og vi kunne godt tænke os at bringe hende tilbage til hendes forældre.Man kan kontakte politiet på 114, hvis man har kendskab til Claudia Thomsens færden.

Mand er død efter at være blevet skudt af politiet i Holstebro | NyhederEn mand, som her til eftermiddag blev ramt af skud fra politiet på gaden i det centrale Holstebro, er afgået ved døden. Læs mere ⮕

Politiet afgav skud efter trusler med haveredskab: 42-årig anholdtLæs mere her. Læs mere ⮕

Efter uheld: Politiet advarer bilister mod akvaplaningKlik og læs mere Læs mere ⮕

Politiet leder stadig efter gerningsmænd til to knivstikkerierPolitiet tror ikke, at gerningsmanden er den samme Læs mere ⮕

LIVE: Følg Manchester United - Manchester City herLæs mere her. Læs mere ⮕

Politi i desperation: Udlover vild dusørLæs mere her Læs mere ⮕