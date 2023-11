Politichef om møgsager: - Selvfølgelig kan vi stole på dansk politi

Du må mene, hvad du vil, men vi accepterer ikke henvendelser, der er chikanerende, hadefulde eller krænkende overfor vores medarbejdere. Sådanne henvendelser vil blive blokeret og registreret af Ekstra Bladet og evt. politianmeldt.Netop det spørgsmål er der formentlig er del danskere, der i kølvandet på en række nylige møgsager i dansk politi har stillet sig selv.til et møde.

- Jeg kan godt forstå, hvis der sidder nogen derude i en periode, hvor der rejses så mange forskelligartede kritik-spørgsmål, som tænker: Hvad foregår der? Kan vi stole på dansk politi? Og derfor er det også vigtigt for mig at sige: Selvfølgelig kan vi stole på dansk polti.De mange lidet flatterende sager i politiet går bl.a.

Sidenhen har Sydøstjyllands Politi måttet meddele, at man lukker en specialenhed med civilbetjente efter en række klager fra borgere om overgreb - heriblandt en syrisk familie, hvor et familiemedlem fik brækket armen.

Og senest blev seks betjente fra Københavns Politi tirsdag sigtet for tyveri af særlig grov beskaffenhed i forbindelse med tjenesten, stillingsmisbrug og besiddelse samt videreoverdragelse af euforiserende stoffer.

På dagens møde blev det ifølge Thorkild Fogde drøftet, hvad de mange forskellige sager betyder, men hvordan politiets øverste ledelse helt konkret nu kommer til at forholde sig, er det dog svært at få et klokkeklart svar på.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

EKSTRABLADET: (LÆS)Voldsom video: 'X Factor'-stjerne i vildt overfaldLæs mere her

Kilde: EkstraBladet | Læs mere ⮕

EKSTRABLADET: Netanyahu: Våbenhvile vil være at overgive sig til HamasLæs mere her

Kilde: EkstraBladet | Læs mere ⮕

EKSTRABLADET: Brugte 450.000 på kokain om åretLæs mere her

Kilde: EkstraBladet | Læs mere ⮕

TVMIDTVEST: Larm fra kanonslag og militære fly: Soldater invaderer lufthavnLæs mere her

Kilde: tvmidtvest | Læs mere ⮕

TVMIDTVEST: Vagtchef har aldrig oplevet det før: Udrykningskøretøj stak af fra trafikuheldLæs mere her

Kilde: tvmidtvest | Læs mere ⮕

EKSTRABLADET: Politi efterforsker uhyggeligt dødsfaldLæs mere her

Kilde: EkstraBladet | Læs mere ⮕