Politibetjent havde dræbt og begravet hendes søn: Blev først informeret om hans skæbne 172 dage senere

Bettersten Wade måtte i næsten seks måneder lede efter sit barn, 37-årige Dexter Wade, helt uvidende om, at han havde mistet livet.

For efter at have forladt hjemmet i Jackson, Mississippi, mistede Dexter livet i det, som Jackson Police Department beskriver som en tragisk ulykke. Problemet er bare, at Jackson Police Department aldrig fortalte Bettersten om hændelsen, hvorfor hun i samtlige næsten seks måneder ikke var klar over, at hendes søn rent faktisk var død.

Fire dage efter at være blevet dræbt af en korporal uden for tjeneste, blev Wade han identificeret af retsmedicineren, hvorefter han overleverede sine fund til Jackson Police Department.Og ifølge Bettersten er der noget, der ikke stemmer. Hun har nemlig før haft bange anelser med ordensmagten, blandt andet efter at have set sin bror blive slået ihjel af en betjent. headtopics.com

Og nu fremhæver hun, at selv om hun meldte sin søn savnet, blev hun aldrig kontaktet af Jackson Police Department i månederne efter hans død.

Læs mere:

DagensDk »

Wilbek trillede ind i parkeret bil: Følte sig apatisk og chokeret, før han blev sygemeldtLæs mere her Læs mere ⮕

Stjerne blev født alt for tidligt: 'Lægerne sagde, han ikke ville overleve'Beskeden fra lægerne var ret tydelig. Læs mere ⮕

Farhad blev onsdag genforenet med familien - men denne helt særlige detalje har siden stjålet overskrifterneOnsdag blev dagen hvor familien blev genforenet, men ... Læs mere ⮕

Serietyv opdaget, da han ville stjæle rom: Han er uønsket i de fleste butikker, siger politietLæs mere her Læs mere ⮕

Tidligere dansk IOC-medlem er død 100 år gammel | NyhederDen tidligere idrætspolitiker Niels Holst-Sørensen er tirsdag sovet stille ind. Han blev 100 år gammel. Læs mere ⮕

En halv time efter Anita havde bedt om hjælp blev islænderen Frøkk reddetLæs mere her Læs mere ⮕