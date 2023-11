Politi i ny Farhad-kontrovers: Kan have brudt loven

Du må mene, hvad du vil, men vi accepterer ikke henvendelser, der er chikanerende, hadefulde eller krænkende overfor vores medarbejdere. Sådanne henvendelser vil blive blokeret og registreret af Ekstra Bladet og evt. politianmeldt.over for familien i tiden op til og efter Farhads forsvinden for halvandet år siden - og efterfølgende spekulationer om familiens egen rolle.

'Sydøstjyllands Politi modtog den 26. april 2022 oplysninger om, at Farhad Tober blev holdt skjult på en ukendt adresse, at hans mor havde kontakt med ham, samt at grunden til, at Farhad Tober blev holdt skjult, var, at familien var bange for, at Vejle Kommune ville tvangsfjerne ham, ligesom et familiemedlem ønskede at skade politiets omdømme.''Sydøstjyllands Politi rettede den 27.

- Databeskyttelsesretligt mener jeg her, at politiet har udtalt sig mere, end de behøver for at forklare offentligheden om omstændighederne i sagen.Hun mener især, at de dele, hvor politiet videregiver, at Vejle Kommune har modtaget underretninger om børnene, er kritisable.

Og selvom politiet i deres svar beskriver, at de videregiver oplysningerne i ’meget anonymiseret’ form, vurderer hun stadigvæk, at de går ’ud over hvad der er nødvendigt’.Lektor i strafferet på Aarhus Universitet Nicolaj Sivan Holst mener ikke, at det er helt så enkelt at vurdere, om politiet har begået ulovligheder ved at dele oplysningerne.

