Politi i desperation: Udlover vild dusør

På Ekstra Bladet lægger vi stor vægt på at have en tæt dialog med jer læsere. Jeres input er guld værd, og mange historier ville ikke kunne lade sig gøre uden jeres tip. Men selv om vi også har tradition for at turde, når andre tier, værner vi om en sober og konstruktiv tone.

Så stor er dusøren, som det colombianske politi har lagt på højkant.

Det gør de til dem, der kan give relevant og vigtig information om Luis Diaz' far, Luis Manuel Díaz Jimenez, som man stadig ikke kan give en opdatering på.Diaz' mor blev reddet i nat, men der er stadig ingen opdateringer på faderen, hvorfor det colombianske politi nu hiver pengepungen frem i håb om at kunne redde ham. headtopics.com

- Det er en bekymrende situation for os alle, og det har været en ret hård nat. Jeg har aldrig oplevet det før. Det er nyt for mig, men jeg har aldrig haft brug for at opleve det,Samtidig sendte Diaz' holdkammerat, Diogo Jota, en hilsen til en holdkammerat i nød, da han i forbindelse med sin 1-0-scoring dedikerede den til Diaz, da han holdte colombianerens trøje op i forbindelse med sin jubelscene.

