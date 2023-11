Politi efterlyser vidner - har du set karakteristisk damecykel?

Det er endnu ikke lykkedes Nordjyllands Politi at få fingrene i den mand, de formoder, har begået en voldtægt og et voldtægtsforsøg fradag 20. oktober i Østerådalen i Aalborg.

Men nu efterlyser politiet specifikt borgere, der har set karakteristisk damecykel, som den mistænkte har bevæget sig rundt på i Aalborg. - Vi er interesseret i at få fastslået den mistænktes færden ret præcist, da det kan kaste flere spor af sig – spor, som fører til, at vi får ham identificeret og selvfølgelig pågrebet. Derfor koncentrerer vi nu en del af vores efterforskningsarbejdet omkring denne damecykel, siger efterforskningsleder Carsten Strazek.

Politiet har fundet ud af, at den cykel som den mistænkte har bevæget sig rundt på, er blevet stjålet omkring 1. oktober i Ø-gadekvarteret. Politiet har fået billeder af damecyklen fra ejeren, og de billeder frigiver politiet nu. headtopics.com

- Det kan forhåbentlig medføre, at flere borgere genkender den og måske kan nogen huske, at de har set manden på cyklen – eller man har set den stå nogle steder, siger efterforskningslederen.Politiet arbejder udfra formodningen om, at den mistænkte ikke selv har stjålet cyklen i første omgang, men at den i en længere periode har været efterladt på Gertrud Rask Vej, beliggende ved Gugvej i umiddelbar nærhed af Østerådalen.

Her er cyklen nemlig set efterladt i perioden fra 14. oktober til og med den 20. eller 21. oktober 2023. - Derfor er det vores opfattelse, at den mistænkte mand således først er kommet i besiddelse af damecyklen enten den 20. eller 21. oktober, siger Carsten Straszek. headtopics.com

Sydøstjyllands Politi nedlægger specialpatrulje efter 'alvorlig kritik' | NyhederSpecialpatruljen ved Sydøstjyllands Politi bliver nedlagt. Læs mere ⮕

Portugisisk politi siger undskyld til Madeleines forældre efter 16 årPortugisisk politi siger undskyld til Madeleines forældre efter 16 år Læs mere ⮕

Betjent og familie tilbudt psykologhjælp efter politi skød mandLæs mere her Læs mere ⮕

Holstebro centrum afspærret: Politi har affyret skud mod 'voldsom' mandLæs mere her Læs mere ⮕

Politi i desperation: Udlover vild dusørLæs mere her Læs mere ⮕

Tyndt Aalborg-hold udbygger vild stime - men måtte slide for sejrKlik og læs mere Læs mere ⮕