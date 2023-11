Politi bekræfter: Fandt lig efter topbrag

Mandag er der blevet fundet et lig på Maradona Stadion efter søndagens kamp mellem Napoli og AC Milan.

Der er tale liget af en 42-årig mand, der blev fundet på en tom parkeringsplads under udebanetribunen.Ifølge politiet forsøgte manden, der ikke havde billet, at kravle op til tribunen gennem en tunnel.Det har mandens ven, der ligeledes forsøgte at kravle op, fortalt til italiensk politi.

