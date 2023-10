Pointmaskine slår til i debutkamp for Milwaukee Bucks

Damian Lillard scorede 39 point i sin debutkamp for Milwaukee Bucks. 14 af pointene satte amerikaneren i kurven i de sidste fire minutter af kampen i sejren over Philadelphia 79ers.På forhånd var der store forventninger til Damian Lillard efter skiftet til Milwaukee Bucks.

Den 33-årige amerikaner skiftede i sidste måned fra Portland Trail Blazers, hvor han var en stabil pointmaskine. Der var også brug for samtlige Lillards point, da Milwaukee Bucks var bagud med 94-102 i fjerde og sidste quarter.

- De opmuntrer mig til at være den person, der tager kontrol og træffer beslutninger. Jeg skal beslutte, hvad der skal ske i de afgørende momenter, siger han. - Det er det, jeg er kommet hertil for at gøre. Også når det ikke virker. De stoler på mig, og de ved, at jeg er i stand til at håndtere det, siger Lillard. headtopics.com

