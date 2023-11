Pogacar overrasker: Svarede ikke Touren

Hele verden forventer en revanche-duel mellem Tadej Pogacar og Jonas Vingegaard til sommerens Tour de France. Men Pogacar selv har det ikke som sit store mål. Foto: Thibault Camus/AP/Ritzau Scanpix

I 2021 lignede Tadej Pogacar en mand, der i mange år frem ville kunne dominere Tour de France og måske nå rekorden for fem sejre.

Men allerede året efter viste Jonas Vingegaard sloveneren, at også han ville leje med, og Vingegaard beviste med sin overlegne sejr i år, at han er den nye Tour-konge. Derfor er det kun naturligt. at Tadej Pogacar er sulten efter igen at komme til tops i verdens hårdeste cykelløb.- Jeg skal have det sjovt, og så skal jeg tage den regnbuefarvede VM-trøje fra Mathieu van der Poel, lød svaret.

Men allerede året efter viste Jonas Vingegaard sloveneren, at også han ville leje med, og Vingegaard beviste med sin overlegne sejr i år, at han er den nye Tour-konge. Derfor er det kun naturligt. at Tadej Pogacar er sulten efter igen at komme til tops i verdens hårdeste cykelløb.- Jeg skal have det sjovt, og så skal jeg tage den regnbuefarvede VM-trøje fra Mathieu van der Poel, lød svaret.

Står det til Pogacar, ville han endda muligvis vælge Tour de France fra og prøve kræfter med en af de andre Grand Tours og altså kombinere med VM.- Jeg kommer til at gå med strømmen. Jeg elsker Touren, men jeg vil også gerne køre Giro d'Italia og Vuelta a España. Alle tre Grand Tours er specielle. headtopics.com

