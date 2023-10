Plejehjem i shitstorm: Personale iført bleer gør grin med demenspatienter i viral video

Videoerne, som har vundet massiv udbredelse på den populære sociale medieplatform TikTok, har afsløret forstyrrende adfærd blandt mindst to ansatte på plejehjemmet. I en af ​​videoerne er personalet fanget på film, når de går ned ad en korridor iført voksenbleer.

I et meget upassende øjeblik går de side om side og vrikker med numsen, mens de har ble på, beregnet til ældre beboere, der lider af demens.Ung kvinde ringede flere gange til politiet for hjælp: Få dage senere blev hun fundet død

Teenager blev hjemsendt grundet 'upassende' påklædning: Hun kunne ikke selv se hvorfor og tog konsekvensen En anden video fra plejehjemmet i Lancashire viser en plejemedarbejder, der bruger en hvilestol, som normalt er forbeholdt patienter, mens sangen"You Raise Me Up" af Westlife spiller i baggrunden. headtopics.com

Reaktionerne på videoerne har været stærke, og mange har udtrykt deres afsky over den respektløse adfærd, der er fanget på film. Spørgsmål om kvaliteten af ​​plejen og personalets etiske ansvar er blevet rejst i kølvandet på denne hændelse.

Lokale myndigheder og tilsynsorganer er blevet kontaktet og opfordres til at foretage en grundig undersøgelse for at fastslå ansvaret og sikre, at lignende hændelser ikke gentager sig i fremtiden. Selvom Gillibrand Hall Nursing Home blev certificeret som 'Good Standard' af Care Quality Commission (CQC) så sent som i marts i år, har den seneste hændelse kastet en skygge over dets tidligere gode ry. headtopics.com

Century Healthcare Management, som administrerer det Grade II-listede Gillibrand Hall plejehjem, har udsendt en officiel erklæring, der udtrykker sin rædsel over videoen og misbilliger personalets adfærd. De har meddelt, at de har taget de"nødvendige skridt" for at efterforske hændelsen og eventuelt opsige ansættelsen af ​​de involverede medarbejdere.

