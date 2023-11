PlayStation-krise afblæst: Nu kan alle få den

Du må mene, hvad du vil, men vi accepterer ikke henvendelser, der er chikanerende, hadefulde eller krænkende overfor vores medarbejdere. Sådanne henvendelser vil blive blokeret og registreret af Ekstra Bladet og evt. politianmeldt.Det gælder også for de mange, som måske har haft svært ved at få fat i en PlayStation 5, siden den udkom for tre år siden..

Ifølge Sony-chefen bliver det tilmed den første jul, hvor der kommer til at være ’fuld forsyning’ af PlayStation 5. Faktisk forventer techgiganten, at det bliver en af de mest lukrative perioder i Sonys historie, når det kommer til salg af konsoller.Internt har Sony en målsætning om at sælge 25 millioner udgaver af PlayStation 5 i år, hvilket de ifølge Eric Lempel er godt på vej til at komme i mål med.

Han understreger, at det især skyldes eksklusive PlayStation 5-spiltitler som det nye ’Marvel’s Spider-Man 2’, der slog rekord og solgte mere end 2,5 millioner udgaver de første 24 timer, det var på gaden.

Når Sony målsætningen på 25 millioner solgte konsoller, vil det samtidig slå en mere end 25 år gammel rekord, som den første PlayStation er indehaver af.version af PlayStation 5, som hos mange går under betegnelsen ’slim,’ da den er smallere, lettere - og en anelse dyrere end den nuværende.

