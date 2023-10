Pissede Mette F. af: - Hun blev skidesur

På Ekstra Bladet lægger vi stor vægt på at have en tæt dialog med jer læsere. Jeres input er guld værd, og mange historier ville ikke kunne lade sig gøre uden jeres tip. Men selv om vi også har tradition for at turde, når andre tier, værner vi om en sober og konstruktiv tone.

Det var i hvert fald, hvad der skete, da Claus Hjort Frederiksen talte imod statsministeren. Det fortæller Claus Hjort Frederiksen i bogen 'Livvagten', der omhandler hans lange politiske karriere.Scenen udspillede sig efter et møde, der var blevet afholdt i Udenrigspolitisk Nævn. Tidspunktet er ikke specificeret, men vi ved, at det var før regeringsdannelsen sidste år. headtopics.com

Her kom Mette Frederiksen over til Claus Hjort for - ifølge Hjort selv - at tage fuld afstand for den retssag, der kører mod ham omkring røbede statshemmeligheder. 'Claus, jeg vil bare sige, at jeg ikke har noget med den sag at gøre', fortalte Mette Frederiksen til Claus Hjort.Claus Hjort fortæller i bogen, at altid har haft et godt forhold til Mette Frederiksen. Det var dog kun lige op til, at Claus Hjort sagde hende i mod i Udenrigspolitisk Nævn. Foto: Jens Dresling/POLFOTO'Arh', reagerede Claus Hjort.

'Det tror jeg nu nok, du har, for ellers er reglerne da lavet fuldstændig om, hvis ikke statsministeren er formand for regeringen sikkerhedsudvalg, og at sagen er blevet drøftet deroppe'.Ifølge Claus Hjort sad Lars Løkke ved siden af ham, og den gamle statsminister støttede op om Hjorts bemærkning.Men det satte så pisset i kog hos Mette Frederiksen. headtopics.com

