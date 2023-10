Pirates uddelte gigantisk lussing til historisk dårligt White Hawks-hold

Man kunne kalde det for klasseforskel, da Aalborg Pirates helt og aldeles ydmygede, udstillede og udspillede et pinligt White Hawks-hold.

Der var annonceret teddy bear toss ved første scoring til hjemmeholdet, og det blev hurtigt aktuelt, da en storspillende Calder Brooks bragte hjemmeholdet på vinderkurs. Høgene bamsede godt og grundigt rundt i det. Særligt i første periode var gæsterne ikke for alvor mødt op.

De tapre White Hawks-fans kunne med rette have skreget: Vi vil have White Hawks på isen, da de to hold gik i kabinen. De sidste fem minutter af første halvleg var en decideret katastrofe. På det tidspunkt var mesterholdet foran 9-0 og vadede i chancer. Det 10. mål kunne sagtens være indtruffet, inden White Hawks kom på tavlen i tredje periode. Vendelboerne fik flere chancer for at reducere yderligere, men George Sørensen gjorde sin indflydelse godt gældende. headtopics.com

Danmark Overskrifter

Læs mere:

nordjyskedk »

- Det er vigtigt, at vi ikke som rotter bare myldrer væk fra dækketOrdet krise trænger sig på i Frederikshavn White Hawks, men vejen tilbage til toppen ligger åben, hvis byen og oplandet er klar til at bakke op Læs mere ⮕

Østeuropæere har pengepungen fremme i FrederikshavnKlik og læs mere Læs mere ⮕

- Det er vigtigt, at vi ikke som rotter bare myldrer væk fra dækketOrdet krise trænger sig på i Frederikshavn White Hawks, men vejen tilbage til toppen ligger åben, hvis byen og oplandet er klar til at bakke op Læs mere ⮕

Tivoli går efter trecifret millionoverskud efter historisk sommerGæsterne har trodset en regnfuld sommer og givet Tivoli en historisk god periode med voksende indtjening. Læs mere ⮕

Det yngste hold astronauter i Kinas historie er på vej til den kinesiske rumstation | NyhederTre kinesiske astronauter er lettet fra Gobi-ørkenen i det nordvestlige Kina og er nu på vej mod den kinesiske rumstation Tiangong. Læs mere ⮕