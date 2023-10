Pinlig brøler i bedste sendetid

På Ekstra Bladet lægger vi stor vægt på at have en tæt dialog med jer læsere. Jeres input er guld værd, og mange historier ville ikke kunne lade sig gøre uden jeres tip. Men selv om vi også har tradition for at turde, når andre tier, værner vi om en sober og konstruktiv tone.

Richards, der er ekspert i CBS Sports' Champions League studie, hyldede Kylian Mbappé ved at lave franskmandens signaturjubelscene. Men så gik det helt galt. Studievært Kate Abdo bemærkede måske en lyd fra Richards' underliv. I hvert fald spurgte hun et par sekunder efter jubelscenen, om hans bukser overlevede. headtopics.com

Richards kiggede ned ad sig selv, og kunne hurtigt konstatere, at det gjorde de ikke - hvorefter Abdo og Richards' ekspertkollega Jamie Carragher brød ud i et vildt grineflip. 'Jeg er ikke sikker på, hvem der bliver "cancelled", men det er der i hvert fald nogen, der gør,' udbrød Jamie Carragher, der havde svært ved at holde latteren tilbage over den absurde situation.Klippet er efterfølgende gået verden rundt på X, og nærmest samtlige af de engelske tabloidaviser har beskrevet episoden, så der går nok noget tid, før Micah Richards glemmer sin bommert.

Til gengæld kan han glæde sig over, at hans store helt Kylian Mbappé kom på tavlen i PSG's 3-0 sejr over AC Milan.

