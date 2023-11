PET svarer på kritik fra tidligere medarbejder: Informationer om pressen skulle forebygge lækage

Tilbuddet fra PET gik ifølge Jesper ud på, at han kunne få en mildere straf, hvis han tilstod at have lækket oplysninger til journalister – samt hvis han ville give PET nogle oplysninger om, hvordan graverjournalister arbejder.

Det syn på pressen er normalt ikke noget, man ser på de her breddegrader. Det hører sig mere hjemme i lande, vi normalt ikke ønsker at sammenligne os med.Også Lasse Lund Madsen, der er professor i strafferet ved Aarhus Universitet, stiller sig kritisk over for PET’s ageren.

PET har herudover haft en interesse i, at sagen kunne gennemføres som en tilståelsessag for at minimere risikoen for spredning af klassificerede oplysninger.Ifølge Jesper er det den operative chef i PET, Flemming Drejer, der tager initiativ til en samtale, der drejer sig om en mulig aftale.

PET har ikke ønsket at stille op til interview med DR Nyheder, men har sendt et længere skriftligt svar til DR, som vi her bringer dele af. - Det bemærkes, at PET gennem hele forløbet har haft en interesse i at klarlægge omfanget af lækager og forebygge nye lækager, herunder ved at forstå hvorfor medarbejderen valgte at bryde sin tavshedspligt fremfor at bruge PET’s whistleblowerordning eller gå til tilsynsmyndighederne. PET har herudover haft en interesse i, at sagen kunne gennemføres som en tilståelsessag for at minimere risikoen for spredning af klassificerede oplysninger mv.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

TVMIDTVEST: Fra tomt til sprællevende: Jesper skaber nyt vartegn til byenLæs mere her

Kilde: tvmidtvest | Læs mere ⮕

NORDJYSKEDK: Jesper valgt i aftes - nu vil han være ny borgmesterDer var ingen modkandidater

Kilde: nordjyskedk | Læs mere ⮕

EKSTRABLADET: Overskud på 35 milliarder: Her er Danmarks tre største energi-baronerØrsted lider, mens andre er på den grønne gren. Helle Østergaard Kristiansen, Jesper Nybo Stenager og Jesper Severin Johanson står hver især i spi

Kilde: EkstraBladet | Læs mere ⮕

DRNYHEDER: Tidligere PET-ansat efter droppet sag: Jeg er meget lettetDen 63-årige tidligere PET-ansatte Jesper har været sigtet for brud på tavshedspligt under særligt skærpende omstændigheder.

Kilde: DRNyheder | Læs mere ⮕

DRNYHEDER: Tidligere PET-ansat står frem for første gang: 'Jeg taler ikke kun med journalister for at fortælle dem en spændende historie'Som PET-ansat blev Jesper aflyttet, skygget af sine kolleger og senere anholdt for at have lækket hemmelige oplysninger til journalister.

Kilde: DRNyheder | Læs mere ⮕

JOURNALISTENDK: PET ville have oplysninger om journalisterPET-manden med fornavnet Jesper, der er sigtet for at have lækket oplysninger til medierne, fortæller i aktuel DR-dokumentar, at PET lovede at ”se mildere” på hans sag, hvis han ville hjælpe med at finde andre læk fra tjenesten.

Kilde: journalistendk | Læs mere ⮕