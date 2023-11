PET efterlyser ny lovgivning efter droppede straffesager om lækage

De tre var sigtet og tiltalt for at have røbet klassificerede oplysninger fra de danske efterretningstjenester. Det sker, fordi FE har informeret anklagemyndigheden om, at tjenesten mener, at det er uforsvarligt at fremlægge de højtklassificerede oplysninger i offentlige retssager.- Højesterets kendelser er udtryk for gældende ret, og PET tager selvfølgelig disse afgørelser til efterretning, skriver PET.

- PET noterer sig samtidig anklagemyndighedens vurdering, at kendelserne betyder, at det fremover i praksis vil være særdeles vanskeligt at gennemføre straffesager med klassificerede oplysninger.Derfor mener PET's øverste chef, Finn Borch Andersen, at der lige nu er en uholdbar retstilstand:

- Som efterretnings- og sikkerhedstjeneste står vi i en alvorlig situation, hvis vi i realiteten ikke kan strafforfølge sager, når der indgår klassificerede oplysninger i sagens beviser. - Det har ikke kun betydning for fremtidige sager om lækager, men rammer også sager om for eksempel spionage. Det sker på et tidspunkt, hvor vi står i en vanskelig sikkerhedspolitisk situation, siger han.

PET mener derfor, at lovgivningen på området skal ændres, så det bliver muligt at føre retssager som disse på "en betryggende måde". - Vi skal selvfølgelig finde en balance. Danmark er en retsstat, og offentlighed i retsplejen er essentiel for vores tillid til retssystemet. Men det er beskyttelsen af nationale sikkerhedsinteresser og efterretningskilder også, siger Finn Borch Andersen.

