PET-chef kalder på ny lovgivning

Det skyldes, at Højesteret har besluttet, at sagerne ikke skal gennemføres for udelukkende lukkede døre. Finn Borch Andersen understreger i pressemeddelelsen, at han godt ved, at det ikke er en nem opgave at lave ny lovgivning på området.

- Vi skal selvfølgelig finde en balance. Danmark er en retsstat og offentlighed i retsplejen er essentiel for vores tillid til retssystemet. Men det er beskyttelsen af nationale sikkerhedsinteresser og efterretningskilder også, lyder det.Samtidig understreger PET, at det stadig er strafbart at bryde sin tavshedspligt. PET vil stadig forfølge sine opgaver på det område, lyder det.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

EKSTRABLADET: (LÆS)Voldsom video: 'X Factor'-stjerne i vildt overfaldLæs mere her

Kilde: EkstraBladet | Læs mere ⮕

EKSTRABLADET: Stjernen kysset for åben skærm: Jeg var i chokLæs mere her

Kilde: EkstraBladet | Læs mere ⮕

EKSTRABLADET: 'X Factor'-stjerne tiltalt: Offer klapper helt iLæs mere her

Kilde: EkstraBladet | Læs mere ⮕

BTDK: Beregning: Skattelettelser giver familier 4700 kronerLæs mere her.

Kilde: btdk | Læs mere ⮕

EKSTRABLADET: Beregning: Skattelettelser giver familier 4700 kronerLæs mere her

Kilde: EkstraBladet | Læs mere ⮕

EKSTRABLADET: Israels: Heftige 'mand mod mand'-kampe i GazaLæs mere her

Kilde: EkstraBladet | Læs mere ⮕