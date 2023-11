Person død efter brand i lejlighed

Du må mene, hvad du vil, men vi accepterer ikke henvendelser, der er chikanerende, hadefulde eller krænkende overfor vores medarbejdere. Sådanne henvendelser vil blive blokeret og registreret af Ekstra Bladet og evt. politianmeldt.En 75-årig mand er onsdag aften afgået ved døden, efter at der har været brand i en lejlighed på Amager.- Vi har ikke undersøgt brandstedet endnu.

- Det er kun den ene lejlighed, der har været ild i, og der er ikke andre tilskadekomne i forbindelse med branden.

