Pas på ryggen, Frederik

Frederik Vesti er nummer et i Mercedes' program lige nu, men der er ikke mange ledige sæder i F1 i disse år. Foto: Mercedes F1

Du må mene, hvad du vil, men vi accepterer ikke henvendelser, der er chikanerende, hadefulde eller krænkende overfor vores medarbejdere. Sådanne henvendelser vil blive blokeret og registreret af Ekstra Bladet og evt. politianmeldt.MEXICO CITY (Ekstra Bladet): Trenden mod overraskende comebacks til gamle kørere som Nico Hülkenberg og Daniel Ricciardo er ikke noget, som huer Frederik Vestis bagland.For det er blevet virkelig svært at bryde ind Formel 1.

Uanset om Théo Pouchaire eller Frederik Vesti vinder årets F2-titel lader samme skæbne til at overgå dem. - I princippet lige nu ved jeg ingenting. Det er stadigvæk noget, vi arbejder på, hvad der skal ske. Jeg kan faktisk ikke sige så meget mere end det. Jeg vil ønske, at der var en hel masse at fortælle, men det er der ikke lige nu, siger Vesti. headtopics.com

På vej i Mercedes' talentprogram er 17-årige Andrea Kimi Antonelli, som hopper direkte fra Formel Regional og til Formel 2. Foto: Prema RacingEller det regner teamchef Toto Wolff og talentchef Gwen Lagrue med, at den 17-årige Andrea Kimi Antonelli er.

