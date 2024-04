Pas på falske sms'er fra Netflix

Sagen er den, at der er en svindelbesked i omløb i Netflix' navn, som forsøger at lokke uskyldige kunder hos streamingtjenesten ind på et tilsendt link. I beskeden skriver svindlerne, at din automatiske fornyelse af dit abonnement mislykkedes, og at man blot skal klikke på linket, hvis man ønsker at beholde det. Hvis du følger linket bliver du med al sandsynlighed ført ind på en side, hvor du kan indtaste dine oplysninger, som svindlerne dermed får adgang til.

Hvis du nogensinde modtager denne sms - eller en der minder om - så husk, at du ikke skal handle med det samme. Undersøg altid sagen nærmere og kontakt den pågældende virksomhed gennem deres officielle kanaler, hvis du er i tvivl

Vi har opsummeret denne nyhed, så du kan læse den hurtigt. Hvis du er interesseret i nyheden, kan du læse hele teksten her. Læs mere:



