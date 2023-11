Partier vil have sag undersøgt til bunds: - En af de største skandaler

- Denne sag stiller flere og flere spørgsmål. Hvorfor har man opereret, som man har, over for Claus Hjort? Det er et spørgsmål, som jeg synes, man skal have svar på, siger Liberal Alliances retsordfører, Steffen Larsen.De Radikales politiske leder, Martin Lidegaard, vil have en kommissionsundersøgelse, og det skal ikke trække ud.

- Nu er det tid til endelig at få en tilbundsgående undersøgelse af hele forløbet. En kommissionsundersøgelse, som forhåbentlig også kan komme hurtigt afsted, for nu er der ikke nogen undskyldning længere.Inger Støjberg, formand for DanmarksdemokraterneClaus Hjort blev i første omgang tiltalt for at have røbet strengt fortrolige oplysninger, der ifølge anklagemyndigheden har karakter af statshemmeligheder.

Højesteret har i en kendelse fredag med få ord beskrevet, at sagen handler om, at Claus Hjort skulle have talt over sig i forhold til et kabelsamarbejde mellem Danmark og den amerikanske efterretningstjeneste, NSA.

- Der er ingen, der er i tvivl om, at kabelsamarbejdet fandtes. Det er simpelthen tosset at påstå, at det fortsat var en hemmelighed på det tidspunkt, det blev sagt, siger Steffen Larsen.Også Danmarksdemokraterne vil have en dybdegående undersøgelse af forløbet med sagerne mod Claus Hjort Frederiksen og tidligere chef for Forsvarets Efterretningstjeneste Lars Findsen, siger formand Inger Støjberg.

