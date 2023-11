Par tømmer ‘sand’ ud af flaskepost for at få brevet: Da de læser brevet, fortryder de straks

Han sætter en plastikflaske i spænd ved bilens hjul: Næsten alle bliver efterladt i chok, når de hører hvorfor"Dette var ikke et set-up, det var et uheld," skrev parret til ​​deres virale hit for straks at tilbagevise mulig kritik af, at videoen var falsk.

Klippet, som Rick og Crystal siger, blev filmet på en strand i det nordlige Queensland, starter med det samme med flasken, der flyder i havet. Rick filmer, hvordan han fisker sit fund op af havet. Så går han med beskeden på flaske til sin kæreste, som venter på stranden med sine to hunde.Matthew Perrys følelsesladede øjeblik fra 'Friends: The Reunion' går viralt efter hans dødsfald

Da der tilsyneladende kom en masse sand i flasken, vipper de to det ud på stranden. Spændingen er stor, fordi Rick indser, at dette er deres første Crystal stopper sine forsøg på at få sedlen ud af flasken efter blot et par sekunder. Fordi hun kan genkende et par linjer skrevet på papiret, forsøger hun at se dem direkte gennem flasken."Her ligger Geoffreys aske, når du finder dem, så kast flasken i vandfloden, så jeg kan fortsætte min rejse."Mens parret nu må affinde sig med, hvad der skete, kan de i hvert fald glæde sig over interessen for videoen. headtopics.com

Kvinde fandt en seddel i sin afdøde mands lomme: Da hun læser sedlen, kan hun ikke holde tårerne tilbage Sarah melder sig syg til sin chef fordi hendes ‘bil er blevet stjålet’: Så opdager hun sin kæmpe fejl78-årig mand modtager et chokerende opkald: Men så tænker han hurtigt