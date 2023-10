Par fandt flaske skyllet op på strand: Fik et chok, da de opdagede, hvad den indeholdt

For mange er det en lille drøm, at de en dag støder på en ægte flaskepost på stranden. Desværre er det ikke alle, der ender med at gøre et sådant fund, når de spankulerer rundt på en sandstrand.

Parret Rick og Crystal var dog heldige at støde på en flaske, der var skyllet op på stranden, mens de rejste rundt i Australien. Derfor var de naturligvis også meget spændte, da de fik øje på flasken, men indholdet var ikke, hvad de havde forventet.Det australske par havde forventet at blive mødt af et kærligt brev, men det var slet ikke, hvad flasken indeholdt.

Det var Rick, der var den mest nysgerrige af parret. Derfor var det også ham, der besluttede sig for at samle flasken op. Med henblik på at finde ud af, hvad der egentlig var inde i flasken, besluttede han sig for at ryste den lidt. Efter at have gjort dette, tænkte han, at der måtte være tale om sand. headtopics.com

Sådan tænkte han dog kun indtil han fik øje med det lille brev, der også var lagt med ned i flasken. I brevet stod der nemlig, at der ikke var tale om sand, men derimod aske fra en afdød mand. "Her ligger Geoffreys aske. Hvis den bliver fundet, så smid venligst flasken i det udgående tidevand, så jeg kan fortsætte min rejse," stod der i brevet.

Det største problem er blot, at for at finde ud af, hvad der står på brevet, har parret vendt flasken på hovedet. Det betyder, at Geoffreys aske nu er endt på den pågældende strand i Australien. Parret selv delt en video af deres fund på det sociale medie TikTok, hvor den er endt med at gå viralt. I løbet af få dage er den blevet set af mere end 1,7 millioner personer. headtopics.com

