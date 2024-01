Palæstinensiske modstandsgruppers ledere mødes i Beirut

Lederne af de palæstinensiske modstandsgrupper holdt et rådgivende møde i Beirut, hvor de diskuterede udviklingen i Al-Aqsa Flood-kampen midt i den igangværende zionistiske aggression mod vores land, folk og hellige steder, især i Gazastriben, på den palæstinensiske Vestbred og i Al-Quds.

Mødet sluttede med følgende resultater: For det første: Med stolthed og ære roste de fremmødte vores folks heroiske standhaftighed i de besatte lande, især vores folks legendariske standhaftighed i Gazastriben, hvor vores børn, kvinder og hele vores folk med fremskudt bryst står over for den “israelske” fjendes brutale handlinger, som er rettet mod tilflugtssteder for fordrevne, hjem, moskeer, kirker, skoler, hospitaler og generelle infrastrukturfaciliteter, som en del af implementeringen af en folkemorderisk og brændt jord-politik mod vores standhaftige folk, som resolut modarbejdede massefordrivelse af menneske





Arbejderen » / 🏆 25. in DK Vi har opsummeret denne nyhed, så du kan læse den hurtigt. Hvis du er interesseret i nyheden, kan du læse hele teksten her. Læs mere:

Similar News:Du kan også læse nyheder, der ligner denne, som vi har indsamlet fra andre nyhedskilder.

'Mens I shopper, falder bomberne': Pro-palæstinensiske demonstranter indtager Londons travleste gader midt i julehandlen | NyhederOmkring 1.000 demonstranter i centrum af London har her til eftermiddag holdt støttedemonstration for palæstinenserne i Gaza.

Kilde: DRNyheder - 🏆 5. / 63 Læs mere »

Palæstinensiske modstandsgrupper med fælles erklæringFælles erklæring fra de palæstinensiske modstandsgrupper Hamas, PFLP, PIJ, DFLP og PFLP-GC den 28. december 2023.

Kilde: Arbejderen - 🏆 25. / 51 Læs mere »

Børn behandles som dyr i de israelske fængslerPalæstinensiske børn skal lære, at de israelske soldater bestemmer. Hårdhændet behandling og militærdomstole skal få ungerne til at makke ret.

Kilde: Arbejderen - 🏆 25. / 51 Læs mere »

Israel: Første nødhjælp til Gaza har krydset grænseovergang fra Israel | NyhederNødhjælp er søndag kommet ind i Gazastriben gennem grænseovergangen Kerem Shalom mellem Israel og det palæstinensiske område.

Kilde: DRNyheder - 🏆 5. / 63 Læs mere »

”We are still alive”: Bisan, Wael og Motaz er verdens øjne og ører i Gaza”Hey everyone, it’s Bisan from Gaza. We are still alive.” Sådan begynder de fleste videoer på Instagram fra den bare 25-årige palæstinensiske filmskaber Bisan Owda, når hun under brugernavnet Wizard Bisan dagligt opdaterer sine følgere fra Gaza.

Kilde: journalistendk - 🏆 18. / 53 Læs mere »

Langer ud efter Mette Frederiksen og kræver våbenhvile | Korte videoer, der oplyser og underholderSanger og debattør Isam B. giver ikke meget for, at Mette Frederiksen har ændret holdning til at lægge blomster for civile palæstinensiske ofre. Det vigtigste må være at få våbenhvile i Gaza, mener han.

Kilde: tv2nyhederne - 🏆 17. / 53 Læs mere »