Overlegen Holger Rune får forrygende start på titelforsvar i Paris

Sent onsdag aften fik den danske tennisstjerne nemlig en god start på sit titelforsvar, da han i overbevisende stil vandt 6-4 og 6-2 i to sæt mod verdens nummer 108, østrigske Dominic Thiem. Dermed er danskeren, der selv ligger nummer syv på verdensranglisten og sad over i første runde, klar til turneringens tredje runde.Allerede fra Holger Rune fattede ketsjeren, trådte ud på banen i Paris og kanonerede sin første serv afsted mod østrigerens banehalvdel, skulle modstanderen strække sig for at nå ud til danskerens bolde.

Holger Rune spillede var i store dele af opgøret ganske overlegen mod Dominic Thiem. (Foto: © Teresa Suarez, Ritzau Scanpix)Her begyndte østrigeren for første gang at lave uprovokerede fejl, mens bentøjet heller ikke altid nåede helt ud til den 20-årige danskers velplacerede slag.

Holger Rune brød derfor til stillingen 5-3, og derefter vandt han også uden det store besvær kampens første sæt. Endnu mindre besvær havde den danske tennisstjerne dog med at sende sin modstander ud på den ene løbetur efter den anden i kampens andet sæt.

Med ganske overlegent spil - og også fortsat flere uprovokerede fejl fra østrigeren - kom Holger Rune hurtigt foran, og efter blot lidt mere end en halv times spil lød stillingen på 5-1. Den stilling fik østrigeren dog pyntet på, men da den unge danske tennisstjerne selv fik muligheden for at serve sejren hjem, tøvede han ikke.

