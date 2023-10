OVERBLIK Ændringer af koranloven bydes velkommen, men de rejser også helt nye spørgsmål

Rasmus Paludan foran moskéen på Dortheavej på Nørrebro i København fredag den 27. januar 2023. Paludan har sagt, at han fredag vil brænde koraner tre steder i København.. (Foto: Ólafur Steinar Rye Gestsson/Ritzau Scanpix) (Foto: © Ólafur Steinar Rye Gestsson, Ritzau Scanpix)

Inden lovforslaget blev fremstillet i Folketingssalen i dets oprindelige form, havde Justitsministeriet bedt relevante myndigheder og organisationer om at give deres besyv med og indsende et høringssvar.

Lovforslaget afgrænses til trossamfund, som er registreret som anerkendt efter trossamfundsloven, og folkekirken. Der var tidligere lagt op til, at lovforslaget skulle omfatte trossamfund, uanset om trossamfundet var registreret som anerkendt eller ej. headtopics.com

Politiforbundet gav dog ikke meget for den udlægning og efterspurgte mere konkrete rettesnore i lovforslaget, som forbundets formand kaldte "elastik i metermål". Blandt nogle af dem, som man med lovgivningen måske mest af alt sigter efter at beskytte, er man positiv stemt over for ændringerne.

Planerne om et forbud kom på bordet i slutningen af august efter flere hændelser i løbet af sommeren, hvor koraner blev brændt af foran forskellige landes ambassader i Danmark. Dele af kulturlivet har været kritiske over for regeringens oprindelige forslag om en såkaldt koranlov. headtopics.com

- Vi oplever, at det er en god, pragmatisk løsning, hvor man forholder sig til rigets sikkerhed uden at slække på den kunstneriske frihed, siger Peter Mark Lundberg, der er bestyrelsesleder i brancheorganisationen Dansk Kulturliv til Ritzau.For med de ændringer af lovforslaget, som regeringen har fremlagt fredag, er der skabt nye uklarheder, som danske kunstnere nu skal forholde sig til, mener den danske billedkunstner Augusta Atla.

