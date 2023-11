Overblik: Fem sigtet i sager om læk af hemmeligheder - nu er alle sager droppet

Her blev han præsenteret for en sigtelse efter straffelovens paragraf 109, der omhandlede læk af statshemmeligheder.Rigsadvokaten indstillede til justitsministeren i maj 2022, at Claus Hjort Frederiksen blev tiltalt. Men det krævede, at Folketinget ophævede hans immunitet.

Højesteret har beskrevet, at Claus Hjort Frederiksen er sigtet for under interviews med flere danske medier at have røbet statshemmeligheder om samarbejdet mellem Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) og den amerikanske efterretningstjeneste NSA om aflytning af datakabler.Lars Findsen sad fængslet i over 70 dage, inden han blev løsladt.

Han blev sigtet efter straffelovens paragraf 109 om læk af statshemmeligheder. Paragraffen kan give op til 12 års fængsel.Spionchefens hemmeligheder (3:3) For siden Højesteret i juni måned kom frem til, at dørene i hans straffesag ikke skulle lukkes, har anklagemyndigheden spekuleret på, om sagen overhovedet skulle for retten.

DR har tidligere fortalt, at der var tale om ledelsen i PET samt departementschef i Statsministeriet Barbara Bertelsen. Ifølge DR’s oplysninger blev den mangeårige FE-medarbejder anholdt på vej på arbejde af betjente fra Politiets Aktionsstyrke.

