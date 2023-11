Opkald offentliggjort: Her bliver Perrys lig kørt væk

På Ekstra Bladet lægger vi stor vægt på at have en tæt dialog med jer læsere. Jeres input er guld værd, og mange historier ville ikke kunne lade sig gøre uden jeres tip. Men selv om vi også har tradition for at turde, når andre tier, værner vi om en sober og konstruktiv tone.

Et knap femten sekunder langt lydklip, hvor alarmcentralen sender redningsmandskab af sted mod Matthew Perrys villa i Pacific Palisades i det vestlige Los Angeles, er blevet offentliggjort.

Tidligere på dagen havde Matthew Perry spillet padeltennis, hvorefter han returnerede til sit hjem. Assistenten var blevet sendt ud på et ærinde og ringede til alarmcentralen, da han fandt Matthew Perry et par timer senere. headtopics.com

Matthew Perrys hus i Pacific Palisades i det vestlige Los Angeles, hvor han blev fundet død i sin jacuzzi lørdag eftermiddag. Foto: BACKGRID/Ritzau Scanpix'Agent 23. Rescue 23,' refererer til specifikke køretøjer og redningsmandskab hos Los Angeles Brandvæsens afdeling 23 i Pacific Palisades, mens 'EMS 9' står for Emergency Medical Services - ambulancereddere - som blev tilkaldt fra brandvæsnets afdeling 59 i West Los Angeles.

- En voksen mandlig patient var afgået ved døden før redningsmadskabets ankomst, sagde en talsmand for brandvæsnet til People. - Patienten blev fundet af en tilskuer, der havde flyttet offeret, så hovedet ikke længere var under vand headtopics.com

- Brandmændene trak offeret ud af jacuzzien og lavede en hurtig lægevurdering for at finde ud af, at han var død.Det betyder typisk, at obduktionen er afsluttet, men at retsmedicineren har brug for mere tid og yderligere undersøgelse af dødsfaldet, skriver

