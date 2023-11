Onsdag sker det: Slut med kontanter

På Ekstra Bladet lægger vi stor vægt på at have en tæt dialog med jer læsere. Jeres input er guld værd, og mange historier ville ikke kunne lade sig gøre uden jeres tip. Men selv om vi også har tradition for at turde, når andre tier, værner vi om en sober og konstruktiv tone.

Kommunen har talt, og snart er det slut med mønter og sedler som betaling i Aarhus' bybusser., der driver den kollektive transport i Region Midtjylland, er der dog stadig muligheder for at komme med bussen via kontantvejen.

For selvom billetterne ikke længere vil kunne købes direkte i bussen, er det fortsat muligt for pensionister at købe et pensionistkort til busserne i Aarhus samt letbanen. Det kan købes på Aarhus Rutebilstation - stadig med kontanter - eller online via Midttrafiks webshop.Herudover kan Midttrafik-appen fortsat bruges til billetkøb, ligesom der kan købes billetter på webshoppen, eller man kan benytte sit rejsekort. headtopics.com

Midttrafik havde opfordret kommunen til at se på ordningen på grund af stigende udgifter til vedligeholdelse af billetautomaterne, og i forbindelse med budgetaftalen for 2023-2026 valgte kommunen altså at droppe automaterne.Det betyder således, at det er slut med kontantbetaling i busserne. Til gengæld sparer kommunen samlet 6,3 millioner kroner, fremgår det af

