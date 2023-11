Omtale af selvmord og mediets etiske retningslinjer

Et udvalg har lagt op til denne formulering angående omtale af selvmord: ”Ved omtale af selvmord og selvmordsforsøg er det god presseskik at lægge vægt på en nøgtern fremstilling. Vis hensyn til dem, der bliver direkte berørt, og vær varsom med at omtale det på et tidligt tidspunkt. Ved beskrivelse af metode og sted kræves der høj agtsomhed.

” Balladen om Lea Korsgaards habilitet i forhold til et indlæg om FE-sagen og Barbara Bertelsen har også udløst interne drøftelser på Zetland om mediets etiske retningslinje

:

JOURNALİSTENDK: Medierne på Færøerne er i krise: ”Det ser dystert ud”Færøernes public service radio- og tv-station, Kringvarp Føroya (KVF), står over for den anden millionbesparelse inden for tre år. Det oplyser KVF i en pressemeddelelse. Sidste gang, det største medie på Færøerne skulle spare, var i 2021. Dengang blev der skåret, hvad der svarer til syv årsværk.

TV2NYHEDERNE: Kommune fjernede et skraldebjerg på 100 ton fra Flaske-Bents grundBent Hansen lider af ekstrem samlermani og er tæt knyttet til de mængder rod og affald, der flyder på hans grunde.

İNGDK: Skolebøger skal skrives om: Danmark har aldrig haft skov fra kyst til kystStik imod tidligere teorier viser nyt studie, at den danske natur har været præget af åbne landskaber og lav vegetation, og noget tyder på, at store pattedyr var den afgørende faktor.

İNGDK: Hundredvis af nye boliger rammes af støj fra Hillerødmotorvejen: »Stærkt kritisabelt og trist«Københavns Kommune afviser, at opførslen af ny boligblok 50 meter fra Hillerødmotorvejen - der skal skærme bagvedliggende boliger - er i strid med loven og sætter menneskers helbred i fare.

TV2NYHEDERNE: Ingen af dem havde lyst til at være i studiet – men gennem samtalen skete der nogetDe har rod i hver deres side af konflikten mellem Israel og Palæstina, men midt i tragedien undersøgte de, hvad et møde kunne føre til.

DRNYHEDER: Købmænd ryster på hovedet: Fra 2025 kan butikker få besøg af tobaks- og alkoholagenterDet er at skyde gråspurve med kanoner, mener købmændene.

