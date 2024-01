Oliver Bjorkstrand deltager i NHL Winter Classic på omdannet baseballstadion

Oliver Bjorkstrand trænede søndag på det omdannede baseballstadion T-Mobile Park, som kan rumme knap 48.000 tilskuere og normalt er hjemmebane for baseballholdet Seattle Mariners. Karrieren har ellers budt på en del for den 28-årige herningenser, som de seneste ni sæsoner har spillet i verdens stærkeste ishockeyliga, NHL. For to dage siden rundede Oliver Bjorkstrand sin kamp nummer 500 i NHL.

Den milepæl får han nu lov at fejre ved at være en del af den traditionsrige og årligt tilbagevendende begivenhed NHL Winter Classic. En baseballarena i Seattle er lavet om til en ishockeybane, og her skal Oliver Bjorkstrand og holdkammeraterne fra Seattle Kraken møde Vegas Golden Knights i en kamp, der i og for sig 'bare' er en regulær sæsonkamp





