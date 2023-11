OL-vinder langer ud: - Det er respektløst!

Du må mene, hvad du vil, men vi accepterer ikke henvendelser, der er chikanerende, hadefulde eller krænkende overfor vores medarbejdere. Sådanne henvendelser vil blive blokeret og registreret af Ekstra Bladet og evt. politianmeldt.24-årige Alica Schmidt er en af Tysklands mest berømte løbere, men på trods af at være atlet på øverste niveau tjener hun ifølge sig selv alt for lidt.

Udover at være løber er hun også influencer og har over 4,7 millioner følgere på Instagram og over to millioner følgere på Tiktok.Artiklen fortsætter under billedet ...'Dette indlæg fra influenceren og 'topatleten' forfærdede mig. Jeg vil gerne sige til alle unge og ældre atleter samt fans: Atletik er en seriøs, hårdtarbejdende og respektabel individuel sport.

'Hvis penge er motivation i atletik, vil vi opnå endnu mindre succes. Og det er år siden, vi har været velsignet med det i Tyskland,' skriver Christian Schenk. I den pågældende video på sin Tiktok-profil, afslører Alica Schmidt, hvor mange penge hun eksempelvis tjener, hvis hun blandt andet er udtaget til landsholdet.En udtagelse bliver som regel honoreret med et engangsbeløb på 700 euro svarende til godt 5200 danske kroner.- Jeg kan kun tale for mig selv, og jeg får kun en meget lille sum. Men det varierer. Der er også nogen, der slet ikke får noget, forklarer hun i videoen.

