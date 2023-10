– og 9 andre gode grunde til at sætte ekstra gang i fodtøjet

Hvis du bare går, så går det nok. Det at gå er nemlig både godt for krop og sind. (Foto: Shutterstock)Videnskab.dk udgiver både artikler skrevet af journalister og forskere. Når forskere står bag, er artiklerne mærket op som ’Forskerne formidler’.…Og det er ikke så ringe endda, for det at gå har en lang række gavnlige effekter for dit helbred.

Man analyserede effekten af gåture som motion. De 20 procent af sygeplejerskerne, der gik mest, havde en risiko for blodprop i hjertet, der var mere end halveret i forhold til dem, der gik mindst.Den gruppe, der gik omkring 30 minutter om dagen, havde en reduceret relativ risiko for hjertekarsygdomme på 30 procent, men jo længere de gik, og

Hvis du vejer 80 kg og går fire kilometer, forbrænder du cirka 300 kcal. Det bliver til 182 gange 300 kcal=ca. 55.000. Du skal forbrænde 7.000 kcal for at tabe 1 kg fedt.Hvis du vejer 50 kg og går fire kilometer, forbrænder du cirka 200 kcal. Det bliver til 182 x 200 kcal=ca. 36.000 kcal, svarende til et vægttab på ca. fem kg på et halvt år. headtopics.com

Flere tests af 176 personer, hvoraf de fleste var universitetsstuderende viste, at deltagere, der gik i stedet for at sidde, Selvom der generelt er størst effekt af at gå med høj puls, kan en slentretur efter maden, der blot stimulerer pulsen en smule, kvæle det høje blodsukker, også hos raske i alle aldre (seOg det er også en idé at putte nogle lette aktiviteter ind efter de andre måltider, for eksempel at tage trappen i kontorhuset op og ned efter frokost eller gå en tur med hunden efter aftensmåltidet.

‘The effects of free-living interval-walking training on glycemic control, body composition, and physical fitness in type 2 diabetic patients: a randomized, controlled trial’, Epub (2012), DOI: 10.2337/dc12-0658 headtopics.com

