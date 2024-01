Offentlig myndighed indsamler mere data end nødvendigt

Så er der endnu en nyhed om at en offentlig myndighed indsamler langt mere data end de umiddelbart synes at have brug for. En af de historier vi fortæller ude i Datamuseum.dk, er hvilken success det har været at Danmark og Sverige valgte at bruge CPR nummeret både til skatteopkrævning og sundhedssystemet.

For eksempel er stort set alt hvad vi ved om sjældne kræftformer hentet ud af sundhedsregistre i Danmark og Sverige, fordi de tillader forskere at finde fællestræk ved patienternes levnedsforløb. Denne illustration er fra et foredrag Professor Elsebeth Lynge holdt for mange år siden ved et arrangement om CPR nummerets historie: Nogle af disse sammenhænge havde man måske en fornemmelse af, f.eks at folk der arbejder udendørs er mere udsatte for hudkræft, men at kræft i næsen havde noget at gøre med møbelsnedkere og tropiske træsorter, havde vi ikke opdaget, hvis ikke for disse registerstudie





