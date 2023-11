OECD vedtager ny definition af kunstig intelligens

OECD har netop vedtaget en ny definition af 'kunstig intelligens'. EU forventes at indarbejde den nye afgrænsning i AI Act. OECD, The Organisation for Economic Co-operation and Development, har vedtaget sin nye definition af kunstig intelligens. Det skete onsdag i sidste uge, da OECDs udvalg for digital økonomisk politik og arbejdsgruppen om kunstig intelligensstyring mødtes.

Det er planen, at OECDs nye definition skal indarbejdes i AI Act, EUs kommende forordning til regulering af kunstig intelligens

