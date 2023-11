Odenses forvandlede forsvar blev 'meget afgørende' i historisk storsejr

Når man scorer 42 mål i en håndboldkamp, så er det som oftest, fordi offensiven har excelleret.i 42-29-sejren over SG BBM Bietigheim i lørdagens Champions League-brag var faktisk i endnu højere grad bygget på en ekstraordinær defensiv præstation.I hvert fald hvis man spørger en af holdets største offensive profiler, Mie Højlund.

- Jeg synes, vi forbedrer vores forsvar helt vildt i forhold til nogle af de andre kampe, vi har spillet. Det ender med at blive meget afgørende, siger hun og uddyber: - Vi står tættere sammen, og vi får nogle flere tacklinger ind. Vi er lidt hårdere ved dem. Det er noget, vi har prøvet at prioritere i de her kampe, og det er noget, vi har prøvet at rette til. Det er en virkelig fed følelse, at det lykkedes i dag.

Også inde i Odense-målet, bag det velfungerende forsvar, var der stor tilfredshed med den fynske defensiv. - Det var en fed kamp at spille. Vi havde et helt andet energiniveau i forsvaret i dag, og vi viste, hvad vi kan, siger Odense-målvogter Althea Reinhardt. headtopics.com

- Vi smed alt, vi havde i hænderne, og bakkede hinanden op. Det gjorde også, at de lavede flere tekniske fejl. Det har vi manglet lidt i de seneste kampe, hvor vi har spillet mere individuelt. Så det er mega fedt at se, at vi får rettet til og bygget på i forsvaret.Mie Højlund scorede fire mål i kampen mod Bietigheim, der inden lørdagens afklapsning i Odense havde vundet fem ud af fem Champions League-kampe i sæsonen.

Derfor var det også essentielt, at Odense Håndbold formåede at slå tyskerne lørdag eftermiddag i en udsolgt arena i Fyns hovedstad. For med sejren genskaber Odense nemlig kontakten til de absolutte tophold i Champions Leagues gruppe A. headtopics.com

Højlund er publikumsyndling: Viser min personlighedRasmus Højlund ved, at han stadig skal udvikle sig meget. Angriberen søger første ligamål mod Manchester City. Læs mere ⮕

Højlund: Forhåbentlig kommer måleneLæs mere her Læs mere ⮕

Højlund begår i straffe i Manchester Citys overlegne derbysejrLæs mere her Læs mere ⮕

LIVE Odense Håndbold møder Bietigheim i Champions LeagueDet er et ubesejret tysk tophold, der søndag gæster Odense i gruppespillet. Se kampen direkte på DR1 eller DRTV. Læs mere ⮕

Odense giver ubesejrede tyskere kæmpe øretæve i CLEfter en periode med flere nederlag rejste Odense Håndbold sig med en overbevisende sejr over Bietigheim. Læs mere ⮕

Odense slår rekord og går målamok mod tysk topholdDe danske vicemestre vandt med hele 13 mål over topholdet Bietigheim i Champions League. Læs mere ⮕