Odense slår rekord og går målamok mod tysk tophold

Hvis tilskuerne har svært ved at fordøje søndagens resultat, når de rejser hjem mod kakkelbordet, er det let at forstå.

For hvad der ellers skulle have været et brag af europæiske dimensioner, endte med at blive en storsejr på 42-29 til Odense Håndbold, som aldrig har scoret så mange mål i en Champions League-kamp. De orange spillere kom foran med tre mål tidligt i opgøret, men desværre for Odense led de også under mange udvisninger, hvorfor Bietigheim holdt sig inde i kampen.

Føringen blev dog barberet ned til ét mål, men det virkede dog som om, Odense havde svar på de fleste af Bietigheims angreb. Derfor kom det næppe som en overraskelse for dagens tilskuere, at hjemmeholdet, ført an af fløjen Elma Halilcevic' syv mål, trak fra på ny og var foran med fire, 18-14, ved pausen. headtopics.com

Det hollandske drøn var blot et varsel om, hvad der var i vente. For hvad der i begyndelsen syntes at være et topopgør, udviklede sig til en regulær afklapsning.

LIVE Odense Håndbold møder Bietigheim i Champions LeagueDet er et ubesejret tysk tophold, der søndag gæster Odense i gruppespillet. Se kampen direkte på DR1 eller DRTV. Læs mere ⮕

Odense giver ubesejrede tyskere kæmpe øretæve i CLEfter en periode med flere nederlag rejste Odense Håndbold sig med en overbevisende sejr over Bietigheim. Læs mere ⮕

Ubesejret dansk duo vil fortsætte vild stime mod Odense HåndboldSarah Nørklit Lønborg og Anne With Johansen spiller begge for tyske Bietigheim, der søndag møder Odense Håndbold i Champions League. Læs mere ⮕

Stimen er slut: Ikast Håndbold taber for første gang i Champions LeagueFerencvaros besejrede danskerne med 36-37 i den europæiske klubturnering. Læs mere ⮕

Team Esbjerg vinder stort i Champions League trods startproblemerDe danske mestre havde lørdag få problemer med at besejre bundproppen MKS Zaglebie Lubin fra Polen. Læs mere ⮕

Formsvag CL-finalist stopper Ikast Håndbolds vilde stimeIkast Håndbold kom lørdag ned på jorden, da holdet tabte sin første kamp i Champions League. Læs mere ⮕