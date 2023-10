Odders nye dæmning og klimasikring af byen brød sammen

Odders nye dæmning og første fase i klimasikring af byen har ikke klaret ikke ilddåben og brød sammen natten til onsdag.

Dermed vågnede odderborgerne op til oversvømmede gader, stuer, haver og kældre, og Beredskabet blev sat ind for at mindske skaderne. »Vandstanden stiger, så de arbejder på at få standset det, før der er nogle huse, som bliver oversvømmet. Men de kæmper lidt mod tiden lige nu,« sagde vagtchef hos Østjyllands Politi, Mikkel Møldrup, onsdag.Tegn et gratis prøveabonnement og få adgang til alt PLUS-indhold på Ing.dk, Version2 og Radar, helt uden binding eller betalingsoplysninger..

Det ligner i betænkeligt grad jernbanebroen over et jysk vandløb for en måneds tid siden, hvor diget i en af siderne osse forsvandt.Et jord-dige dækket af nogle trillebørfulde sten for dekor. Vandet har ingen problem med at løbe hastigt (altså med fald) ved siden af og under stenene og føre jorden bort. Først lige så stille.

Man kan klemme fugtigt jord til en klump, men helt vanddækket er der ingen, som i ingen koherens mellem partiklerne. Fx kan vandet løbe ned fra toppen mellem beton-væggen og jorddiget. Her er en sammenhængende mulighed der kun kræver lidt mikro-erosion for at få en sprække, og så går det hurtigt. headtopics.com

