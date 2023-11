OB-træner fokuserer ikke på Niels Frederiksen og fyringssnak

Efter at holdet lagde fint fra land i sæsonen med en uafgjort mod Randers og en flot udesejr mod Brøndby, så har resultaterne haltet for den fynske klub.

Senest skulle Niels Frederiksen, der vandt mesterskabet med Brøndby i 2021, inden han endte med at blive fyret fra samme klub sidste efterår, på rygtebasis både været blevet tilbudt og have takket nej til at overtage trænersædet i OB.

- Jeg prøver at lade være med at gøre det til et tema. Der har været spørgsmål om min situation til mig i syv-otte uger nu. Niels Frederiksen har været uden job siden fyringen i Brøndby. Han har selv sagt, at han ingen kommentarer har til rygtet. headtopics.com

Før OB's kamp mod Silkeborg havde holdet kun taget tre point i sine seneste seks kampe i Superligaen. Pointene kom to uger forinden i en udesejr mod FC Nordsjælland. - Det betyder, at vi har fået et clean sheet og en sejr i Farum og et clean sheet her, så det er to gode udekampe uden at lukke mål ind.- Pointet betyder det samme for mig, som det gør for resten af holdet, siger Alm.

