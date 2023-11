OB må nøjes med uafgjort efter underkendt mål i overtiden | Nyheder

For fynboerne, placeret som nummer ti, spillede lige op med hjemmeholdet, der fra kampstart var nummer to i 3F Superligaen inden søndagens 0-0-opgør.

- Jeg føler den samme intensitet, som når jeg ser værkerne med tøj på, men forskellen er, at jeg bedre forstår, at nøgenhed altid har eksisteret, og at kroppe ikke må være kilde til skam for nogen, siger 59-årige Marta, der var med på rundturen. (Foto: © Nacho Doce, Ritzau Scanpix)Rundturen varede 90 minutter, og guiden (til højre) havde ligesom gæsterne valgt ikke at tage tøj på.

- Jeg er ked af at se, at i stedet for en humanitær pause, som der er alvorligt brug for og som støttes af det internationale samfund, så har Israel intensiveret deres militære operationer. Antallet af civile, der er blevet dræbt eller såret, er totalt uacceptabelt. Verden er vidne til en humanitær katastrofe, lige for øjnene af os, siger Guterres. headtopics.com

Den mine, hvor eksplosionen fandt sted lørdag, er ejet af ArcelorMittal Temirtau. Det er en lokal afdeling af den Luxembourg-baserede stålproducent.Antallet af døde overgår den hidtil værste mineulykke i Kasakhstan, der fandt sted i 2006 og kostede 41 minearbejdere livet.Broen har været lukket for vindfølsommekøretøjer siden klokken 06.30

Og politiet mangler arbejdskraft. Derfor håber Jan Bjørn, der er rektor for Politiskolen, også, at samarbejdet med Baltorp Business Gymnasium vil få flere til at søge ind på Politiskolen. Det er særligt åerne, som er fyldt godt op efter sidste uges stormflod og den efterfølgende regn, fortæller Lars Henriksen.- Regnområdet, som vi har over landet, kører nordover og forlader landet henad eftermiddagen. Men så ligger der nogle byger efter, som også giver noget vand af sig. Og kigger man på den kommende uge, så er det en uge der byder på meget regn, siger han. headtopics.com

Silkeborg-profil klar til udlandet: Har presset på for skifteLæs mere her Læs mere ⮕

Sydafrika vinder VM-finalen i rugby efter tæt afslutning mod New Zealand | NyhederSydafrika kan på ny kalde sig verdens bedste rugbynation. Læs mere ⮕

Mand er død efter at være blevet skudt af politiet i Holstebro | NyhederEn mand, som her til eftermiddag blev ramt af skud fra politiet på gaden i det centrale Holstebro, er afgået ved døden. Læs mere ⮕

15-årig dreng er slemt tilskadekommen men stabil efter knivstik | NyhederEn 15-årig dreng er lørdag aften blevet knivstukket i Indre By i København og er nu på hospitalet. Læs mere ⮕

16-årig iransk pige erklæret død efter konfrontation med moralpoliti | NyhederDen 16-årige pige Armita Garawand, der har været i koma efter en voldelig episode med det iranske moralpoliti, er erklæret død. Læs mere ⮕

Amerikansk ishockeyspiller er død efter et voldsomt sammenstød på isen | NyhederDen amerikanske ishockeyspiller Adam Johnson mistede livet efter en voldsom kollision på isen i kampen mellem Sheffield Steelers og Nottingham Panthers i den engelske liga. Læs mere ⮕